Казань, , 14:18 — REGNUM В Татарии по информации на 25 ноября заражены коронавирусом 9 924 человека, за сутки заболели ещё 76 жителей. Минувшим днем заразились 75 человек. Всего выздоровели 8 674 пациента, за сутки — 76 человек. Летальных исходов на территории республики подтверждено 132 случая, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в стационары госпитализировали девять пациентов, 67 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 23 человек и 22 — в возрасте от 50 до 60 лет, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 59 заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани детский стационар центральной городской клинической больницы №18 проводит реабилитацию детей после перенесенной коронавирусной инфекции. Мероприятия организованы в условиях дневного стационара на базе пульмонологического отделения.

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