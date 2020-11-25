Стокгольм, , 11:06 — REGNUM Ужесточение карантинных ограничений в Швеции в связи с пандемией коронавируса явно сказалось на объемах продаж средств индивидуальной защиты полости рта и органов дыхания. Аптечные сети уже рапортуют о существенном росте спроса на медицинские маски. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Как подчеркивают журналисты, граждане Швеции активно пользуются масками несмотря на то, что их эффективность в борьбе с коронавирусом до сих оспаривается.

«На прошлой неделе было продано около 700 000 масок. Это пока не совсем десятикратное увеличение, но мы к нему приближаемся», — заявил генеральный директор крупнейшей аптечной сети в Швеции Apotea Пер Свардсон.

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