Симферополь, , 10:58 — REGNUM Бригады скорой помощи в Крыму при выезде к пациентам будут применять экспресс-тесты на антитела, решение принято для снижения нагрузки на систему здравоохранения региона. ОБ этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 25 ноября на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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»Процесс ожидания между сдачей тестов и получением результатов слишком долгий. Иногда гражданам, которые имеют признаки данного заболевания, приходится идти и самим получать результаты. Чтобы облегчить работу системы здравоохранения, планируем использовать в скорых экспресс-тесты на антитела к коронавирусу. В течение недели отработаем новые методики и практики в этом направлении», — сказал Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее глава регионального управления Роспотребнадзора сообщила о выходе Крыма на плато по заболеваемости COVID-19. При этом в регионе зафиксирован рост летальности пациентов с подтверждённым коронавирусом.

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