Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки вновь число выписанных по выздоровлению жителей превалирует над количеством выявленных новых носителей коронавируса — 268 выписанных против 206 зараженных. Об этом 25 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки было выявлено на два инфицированных человека больше, чем сутками ранее, а выписано на 21 человека больше чем за день до этого.

Согласно официальным данным, в регионе с начала пандемии заразились 15 908 человек, из них 10 336 выздоровели, 131 человек умер от COVID-19.

Отметим, по данным регионального оперативного штаба, настоящий момент в области развернуто 2357 коек для больных ковидом и внебольничной пневмонией, из которых 619 (26,2%) свободны, в том числе 231 реанимационная.

По данным за 23 ноября в регионе небольшие число зараженных было выявлено в Выборге (12), Тихвине (11), а также во Всеволожске, Лодейном Поле, Сланцах (9) и Луге (8).

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