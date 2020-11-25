Москва, , 10:52 — REGNUM Самые большие выплаты собственникам автомобилей по полису КАСКО с начала 2019 года назвала страховая компания «АльфаСтрахование».

На первом месте находится авария с участием Porsche Panamera Turbo. Она произошла в феврале прошлого года. Porsche вылетел на обочину со скользкой дороги в Тверской области. Собственнику этого авто страховщики выплатили 12 млн рублей.

На втором месте находится серьёзное ДТП, которое произошло в Подмосковье с участием Maybach. В этом случае страховой компании пришлось выплатить компенсацию в размере 11,7 млн рублей. Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz. Эта же модель оказалась на четвёртом и пятом местах по самым крупным страховым выплатам по полису КАСКО.

На шестом и седьмом месте рейтинга расположились два внедорожника Lexus LX. После аварий их владельцы получили от страховщиков компенсацию в размере 6,7 и 6,5 млн рублей соответственно.

Напомним, согласно данным компании «АльфаСтрахование» владельцы машин брендов Mercedes-Benz, Porsche и Infiniti чаще других попадают в крупные аварии.

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