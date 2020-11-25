Ханты-Мансийск, , 10:49 — REGNUM В Югре за сутки коронавирус обнаружили ещё у 202 граждан. С весны общее количество заразившихся достигло 33 265, сообщает оперштаб.

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За сутки новые случаи были выявлены в 21 муниципалитете. Среди лидеров по этому показателю — Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск.

За сутки от COVID-19 скончались ещё семь человек, а с весны — 381. При этом выздоровели уже 28 153 югорчанина.