Екатеринбург, , 10:48 — REGNUM Массовое катание на льду в Екатеринбурге стартует уже 27 ноября 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в спорткомплексе «Юность».

Выйти на каток горожанам и гостям Екатеринбурга удастся как в будни (с 19:00 до 22:00, время местное), так и в выходные (в субботу — с 17:00 до 22:00, в воскресенье — с 15:00 до 22:00).

Конькобежцы уже испытали лёд. Каток готов к открытию. Есть как общая площадка в 15 000 кв. м., так и обособленное пространство для новичков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге начали устанавливать новогоднюю ёлку и возводить ледовый городок на площади 1905 года.

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