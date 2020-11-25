Москва, , 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 23 675 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это на 675 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 24 326 случаев заражения. Лидерами среди регионов остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Всего в России за время пандемии выявили 2 162 503 случая заражения.