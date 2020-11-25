Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер считает, что консольные войны — одна из худших вещей, происходивших с индустрией развлечений. Об этом он 24 ноября рассказал в интервью изданию The Verge.

По мнению Спенсера, настоящий враг Microsoft — это не Sony, Nintendo или любая другая компания, а апатия пользователей по отношению к их продуктам и сервисам. Глава Xbox считает, что важнее фокусироваться не на вражде друг с другом, а на том, как обстоят дела в индустрии в целом.

Напомним, в ноябре 2020 года Microsoft и Sony выпустили свои новые игровые консоли: Xbox Series X/S и PlayStation 5. В сети этот период принято называть «новыми консольными войнами».

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