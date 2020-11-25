Колпино, Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM Самый младший из детей, которые были захвачены в заложники неадекватным мужчиной в Колпино, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние его десятилетнего брата, которому злоумышленник приставлял нож к горлу и угрожал убить, врачи оценивают как средней степени тяжести. Об этом 25 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

"Трехлетний малыш находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ещё у двоих детей анемия. У 10-летнего мальчика следы ножа на шее. Ребёнка госпитализировали в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 ноября шесть детей в возрасте от трех до 15 лет удерживались их отцом, для некоторых отчимом, в съемной квартире в Колпино. Мужчина угрожал убить их из-за ревности к жене, которая якобы ему изменяла.

Позже выяснилось, что Денис находится на учете в ПНД. У него был длительный запой. В день захвата заложников он был пьян. Спустя пять часов мужчина отпустил детей и сдался полиции. Мальчики были госпитализированы в больницу, после того, как врачи разрешат их выписать, они вернутся к матери.

Отметим, мать детей Ольга Б. заявила, что как только все закончится, она вместе с сыновьями покинет Петербург и вернется к родственникам в Архангельск. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.

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