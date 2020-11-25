Саратов, , 13:50 — REGNUM Уровень смертности в Саратовской области за девять месяцев текущего года составил 14,9 на 1 тыс. населения, что на 8% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

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С его слов, «с января по сентябрь умерли 26 896 человек, на 1700 человек больше, чем в прошлом году. По уровню смертности мы на девятом месте в ПФО и 62-е в России. Но особую тревогу вызывает то, что 20% умерших — граждане трудоспособного возраста», — отметил Костин.

Чаще всего в регионе умирали от болезней органов дыхания, в том числе пневмонии (рост на 10%), системы кровообращения (рост на 7,3%), число погибших от COVID-19 — менее 1% от общего числа скончавшихся. Летальность пациентов на инвазивной искусственной вентиляции легких составляет 70%, уточнил министр. В два раза увеличились смертельные исходы у пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе сахарного диабета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в настоящее время уровень летальности от COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, составляет в России 1,7%.

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