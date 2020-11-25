Пермь, , 10:33 — REGNUM В Перми 24 ноября состоялось открытие Центра управления регионом (ЦУР), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«30-дневный срок ответа на обращение гражданина потерял свою актуальность. Для жителей важно получить ответ быстро и по существу. Чиновники не должны давать формальные ответы, так называемые отписки. Наша задача — оперативно решить проблему на деле, а не на бумаге», — сказал губернатор Дмитрий Махонин. Он отметил, что ЦУР делает ситуацию контролируемой, чтобы ни один вопрос, ни одна проблема не уходили из поля зрения.

По словам руководителя ЦУР Пермского края Екатерины Набатовой, сотрудники центра модерируют обращения и жалобы жителей, доводят их до исполнителей, контролируют сроки предоставления и качество ответов. Кроме того, ЦУР анализирует причины возникновения жалоб для создания системных условий их устранения, ведет рейтинг работы органов власти для формирования единой картины острых вопросов в Прикамье. Еще одним направлением работы ЦУРа является проведение опросов и аналитических исследований.

Среди инструментов, которые использует Центр управления регионом, — система «Инцидент-менеджмент». Край уже имеет значительный опыт обработки жалоб граждан, которые появляются в соцсетях. В месяц анализируется и обрабатывается более 31 тыс. обращений: более 9 тыс. — в «Инцидент-менеджменте», еще около 22 тыс. — в аккаунтах губернатора. Также ЦУР использует в своей работе сайт «Управляем вместе», осуществляя мониторинг жалоб.