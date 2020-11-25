Мапуту, , 10:39 — REGNUM Каждые шесть часов в период с января по сентября 2020 года в Мозамбике изнасилованию подвергался по меньшей мере один ребенок. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на доклад христисанской благотворительной организации World Vision.

По меньшей мере в 99% случаев речь шла о девочках, отметили в полиции. Наибольшее число инцидентов зарегистрировано в провинциях Мапуту на юге и Нампула на севере.

Эксперты World Vision также заявили, что недавнее исследование выявило увеличение числа случаев насилия в отношении детей во время пандемии коронавируса. Этому среди прочего способствовала безработица среди родителей, опекунов и попечителей, отметили в докладе.