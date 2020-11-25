Лондон, Канада, , 10:32 — REGNUM Разработчики Warframe показали, как их игра будет выглядеть на консоли PS5. Ролик с демонстрацией особенностей новой версии был опубликован 24 ноября на YouTube-канале PlayStation.

Игру Warframe обновят для PlayStation 5 уже 26 ноября 2020 года. Новая версия получит улучшенную графику, поддержку специальных типов вибрации контроллера DualSense и множество других нововведений.

Напомним, Warframe — это научно-фантастический экшен с видом от третьего лица. Разработкой игры занимается канадская студия Digital Extremes.

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