Москва, , 10:32 — REGNUM Народный артист РСФСР 86-летний Александр Ширвиндт, который был госпитализирован в одну из больниц Москвы с коронавирусом, находится в зоне риска, однако врачи отмечают, что шансы побороть болезнь у него есть. Как заявил директор Московского театра сатиры Мамед Агаев, у артиста начальная стадия заболевания.

«У него лёгкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице», — уточнил Агаев.

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Также известно, что диагноз COVID-19 подтвердился у жены художественного руководителя Московского театра сатиры Александра Ширвиндта Натальи Белоусовой. Оба находятся под наблюдением медиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в больницу с высокой температурой и незначительным поражением лёгких на фоне COVID-19 был доставлен шоумен Сергей Светлаков. Через неделю после выздоровления он был выписан из медучреждения.

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