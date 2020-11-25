Ростов-на-Дону, , 10:31 — REGNUM Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону повторно рассмотрит дело бывшего главного архитектора областного центра Романа Илюгина. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий и халатности.

Ранее Ворошиловский районный суд не нашёл состава преступления в контроле за самовольными стройками и вынес оправдательный приговор Илюгину. Однако прокуратура подала апелляцию, и Ростовский областной суд отменил решение суда первой инстанции. При этом сам бывший чиновник виновным себя не считает.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура считает, что в результате противоправных действий Романа Илюгина были нарушены права и законные интересы граждан, была создана реальная опасность для жизни и здоровья людей, а также нарушены охраняемые законом интересы общества и государства.

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