Ташкент, , 10:30 — REGNUM В Учтепинском районе Ташкента закрыли распределительный центр для пациентов с коронавирусом, который располагался в торговом центре «Атлас», сообщает 25 ноября агентство Kun.uz.

Отмечается, что распределительный центр планируется также закрыть в спорткомплексе «Ёшлик» («Молодежь»). Ранее подобные центры закрыли в Каттакургане и Ургутском районе в Самаркандской области. Эти меры связаны со снижением числа пациентов с COVID-19.

Отметим, по состоянию на 25 ноября в Узбекистане выявили 72 039 случаев заражения коронавирусом, в том числе 192 — за минувшие сутки, выздоровели 69 302 пациента. Наибольшее число случаев обнаружено в Ташкенте — 41 697.

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