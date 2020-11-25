Барнаул, , 10:22 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 25 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1050 человек (+15 за сутки).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7222 человека, +55 за сутки) и ОРВИ (11 426 человек, +152 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 25 001 человек (+277 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 608 (-3 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 159 пациентов (+7 за сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 781 (+14 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 21 570 человек (+230 за сутки).

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