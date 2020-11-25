Тбилиси, , 10:23 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 3071 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 25 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 114 889 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 95 581 победил инфекцию, в том числе 3366 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 1085 человек с диагнозом COVID-19, из них 34 — в течение последних суток. В стационаре лечат 6145 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3723. На карантин поместили 2071 человека.

Накануне в Грузии сообщили, что за сутки было выявлено 3128 носителей SARS-CoV-2. В тот же период выздоровели 3045 человек, ранее заразившиеся коронавирусом.

Стоит отметить, что ранее заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паата Имнадзе заявил о значительном превышении числа реальных случаев заражения коронавируса над зарегистрированными. По его словам, в стране ежедневно SARS-CoV-2 заражается не менее 10 тыс. человек.

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