Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявлен 3421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 25 ноября в федеральном оперативном штабе. Это на 242 случая больше, чем было сутками ранее.

Машина скорой помощи в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Таким образом, в городе вновь поставлен абсолютный «рекорд» по суточному выявлению коронавируса; суточный показатель второй день подряд превышает 3 тыс. новых носителей.

За последние сутки после стационарного и амбулаторного лечения от COVID-19 в Северной столице выписаны 1769 пациентов. Это на 141 человека больше, чем в предыдущие сутки, и также является рекордным уровнем суточной выписки.

Таким образом, нарастающим итогом в Петербурге зарегистрировано 107 464 случая заражения коронавирусом за всё время пандемии. Выздоровели 61 885 человек. От COVID-19 скончались более пяти тысяч петербуржцев.

Добавим, за последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев инфекции, в том числе 5156 (21,8%) — без клинических проявлений. Всего зарегистрировано 2 162 503 случая (+1,1% за сутки) во всех 85 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению 25 748 человек, всего COVID-19 в России переболели 1 660 419 человек.

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