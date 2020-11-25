Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Время выживания коронавируса нового типа на различных поверхностях может достигать нескольких часов. К такому выводу пришли специалисты Индийского технологического института Бомбея, которые исследовали время высыхания тонких жидких плёнок, сохраняющихся на поверхности после испарения большинства капель, выходящих из дыхательных путей. Об этом сообщает AIP Publishing.

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Отмечается, что большая часть жидкости из респираторных выделений испаряется за несколько минут, однако оставшаяся после них микроскопическая плёнка является благоприятной средой для выживания коронавируса.

Как отмечают в книге «Физика жидкостей» из издательства AIP авторы исследования, профессора Раджниш Бхардвадж и Амит Агравал, для проведения эксперимента была создана компьютерная вычислительная модель. Исследования проводились в лабораторных условиях.

Так, выяснилось, что время выживания или высыхания тонкой жидкой пленки на поверхности составляет порядка нескольких часов и даже дней. При этом было зафиксировано относительно более длительное время выживания коронавируса на пластике и стекле по сравнению с металлами.

«Нашим самым большим сюрпризом было то, что время высыхания этой нанометрической пленки составляет порядка нескольких часов, — поделился Бхардвадж. — Это говорит о том, что медленно испаряющаяся нанометрическая пленка обеспечивает среду, необходимую для выживания коронавируса».

Более длительное время выживания вируса повышает шансы заражения, поэтому «желательно дезинфицировать» поверхности, с которыми часто соприкасаются люди, такие как дверные ручки. Также учёные рекомендуют нагревать поверхности, так как даже кратковременное воздействие высоких температур поможет быстрее испариться нанометрической пленке и уничтожить вирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийские учёные выяснили, что при комнатной температуре на гладких поверхностях коронавирусная инфекция может жить 28 дней. При этом самыми опасными являются непористые поверхности, такие как стёкла на экранах смартфонов, бумажные и полимерные купюры, а также предметы из нержавеющей стали. На них SARS-CoV-2 может жить при температуре 20 градусов тепла около месяца, а при температуре плюс 30 градусов — до трёх недель.

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