Пермь, , 10:18 — REGNUM В Перми за десять месяцев 2020 года зафиксировано 699 случаев нападения безнадзорных животных на людей. Это на 37% меньше показателя за аналогичный период 2019 года, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам чиновников, городские власти ведут системную работу по поиску новых владельцев для животных. Безнадзорных собак в столице Прикамья стало меньше: на 1 июня 2019 года числилось 4 362 особи, а осенью 2020 года — около 3 380.

По словам начальника городского управления по экологии и природопользованию Дмитрия Андреева, наибольшая популяционная плотность бездомных собак наблюдается в микрорайонах Новый Крым, Заостровка, Нижняя Курья, Гайва, Закамск, Владимирский. Существенное снижение численности зафиксировано в микрорайонах Висим, Закамск, Нижняя Курья, Вышка-2, Балатово, а также в центре города.

Сотрудник мэрии подчеркнул, что существенно пересмотрена работа по обращению с животными без владельцев, в том числе и в связи с изменением в федеральном законодательстве. Принято важное решение — не выпускать собак из муниципального приюта на улицу. «Особое внимание уделяется повышению эффективности отлова: усиливаем бригады ловцов как по штату, так и по оснащению. Усилен контроль за проблемными территориями: была проведена большая научно-исследовательская работа, в которой произведён подсчёт, определена структура популяции, основные локации безнадзорных собак на территории города», — сказал он.

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