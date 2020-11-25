Челябинск, , 10:17 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё девять пациентов с коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщает оперштаб.

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От COVID-19 умерли пять человек. Среди них 81-летняя женщина и мужчины 55, 57, 62 и 65 лет. От других заболеваний ушли из жизни мужчины 67 и 73 лет и женщины 68 и 92 лет.

С весны от ковида в регионе скончались уже 269 граждан. Ещё 557 умерли от других заболеваний.