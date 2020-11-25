Белгород, 25 ноября 2020, 10:18 — REGNUM Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» посетил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Компанию главе региона составил сенатор Евгений Савченко, сообщает пресс-служба правительства области.
Политики начали посещение комплекса с возложения цветов к главному памятнику музея — Звоннице и скульптурной композиции «Великие полководцы трёх ратных полей России: Дмитрий Донской, Михаил Кутузов, Георгий Жуков». Гости также осмотрели библиотеку сенатора Николая Рыжкова, в которой насчитывается уже около 80 тысяч книг. Николай Рыжков по телефону поздравил Вячеслав Гладков с назначением на должность врио губернатора. Экскурсия продолжилась в храме Святых Апостолов Петра и Павла и новом музее «Битва за оружие Великой Победы», который был открыт 12 июля 2020 года.
Евгений Савченко назвал поездку «хорошей прививкой» для начала эффективной работы врио губернатора.
Вячеслав Гладков пообещал приехать в музейный комплекс ещё раз вместе с семьёй.