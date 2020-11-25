Белгород, , 10:18 — REGNUM Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» посетил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Компанию главе региона составил сенатор Евгений Савченко, сообщает пресс-служба правительства области.

Политики начали посещение комплекса с возложения цветов к главному памятнику музея — Звоннице и скульптурной композиции «Великие полководцы трёх ратных полей России: Дмитрий Донской, Михаил Кутузов, Георгий Жуков». Гости также осмотрели библиотеку сенатора Николая Рыжкова, в которой насчитывается уже около 80 тысяч книг. Николай Рыжков по телефону поздравил Вячеслав Гладков с назначением на должность врио губернатора. Экскурсия продолжилась в храме Святых Апостолов Петра и Павла и новом музее «Битва за оружие Великой Победы», который был открыт 12 июля 2020 года.

«Когда услышал, что экспонаты собирались по крупицам, с каждого завода, и у каждого предмета есть история, это потрясло. Низкий поклон Николаю Ивановичу, Евгению Степановичу, всем создателям музея за душу, которая здесь есть. Посмотрел храм с удивительной архитектурой и росписью. Эмоций очень много. Надеюсь, в перспективе будет возможность побывать здесь ещё раз и более детально все изучить», — отметил Вячеслав Гладков.

Евгений Савченко назвал поездку «хорошей прививкой» для начала эффективной работы врио губернатора.

«Я поддерживаю решение Вячеслава Владимировича, который второй рабочий день начал с Прохоровки, чтобы получить не только общее представление, но и такой «заряд» русского духа, хорошую «прививку». Это очень хорошо, это будет служить его эффективной работе на Белгородчине. А что касается музея, то, по замыслу Николая Ивановича, точка в развитии комплекса ещё не поставлена, есть ещё много идей», — добавил Евгений Савченко.

Вячеслав Гладков пообещал приехать в музейный комплекс ещё раз вместе с семьёй.