Стокгольм, , 10:15 — REGNUM Создатели игры Minecraft Dungeons анонсировали новый сезонный пропуск для своего проекта. Об этом 24 ноября сообщил портал VG 24/7.

В сезонный пропуск войдут четыре масштабных дополнения. Первое из них под названием «Воющие вершины» выйдет уже 9 декабря 2020 года.

Напомним, Dungeons — это ролевой экшен по мотивам популярной игры-песочницы Minecraft. Его релиз состоялся в мае 2020 года.

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