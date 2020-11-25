Симферополь, , 10:15 — REGNUM Республика Крым находится на плато по коронавирусу, сообщила 25 ноября на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Она отметила, что о выходе на плато свидетельствуют цифры последних трёх недель и связала стабилизацию ситуации с введением масочного режима и ужесточением контроля за его исполнением.

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«Темпы прироста за последние три недели самые маленькие по сравнению с теми, которые фиксировались с августа», — сказала Пеньковская.

Она добавила, что ограничения в Крыму нужно сохранять до начала массовой иммунизации населения против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пеньковская сообщила о росте уровня летальности пациентов с коронавирусом в регионе.

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