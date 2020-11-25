Кэри, США, , 10:11 — REGNUM В новом сезоне Fortnite появится Мандалорец из одноимённого телесериала. Об этом 24 ноября сообщил портал ComicBook.

https://twitter.com/Lucas7yoshi/status/1331250903018561536

Энтузиасты обнаружили в файлах игры данные о появлении в Fortnite облика Мандалорца. Пока неизвестно, станет он «гостевым персонажем» или же ему посвятят целый сезон.

Напомним, Fortnite — это популярная многопользовательская игра в жанре «королевская битва». Сейчас в ней проходят специальные события, посвящённые героям и злодеям из комиксов Marvel.

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