Екатеринбург, , 10:17 — REGNUM Бизнес-центр на улице Бажова в Екатеринбурге намерены переоборудовать в завод по производству аппаратов ИВЛ. Об этом сообщают местные СМИ.

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Площади 11-этажного здания по улице Бажова, 33 займёт компания «Тритон-Электроникс». На предприятии намерены собирать по 250 аппаратов ИВЛ в месяц.

Сейчас фирма «Сибирь», который принадлежит земля, обратилась в мэрию за изменением назначения земельного участка. Ожидается, что после этого офисный центр будет приобретён «Тритон-Электроникс», передаёт портал «66.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшим поставщиком аппаратов ИВЛ в России является Уральский приборостроительный завод (входит в «Ростех») в Екатеринбурге.

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