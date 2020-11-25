Барнаул, , 10:08 — REGNUM С утверждением о том, что среди всех симптомов заболевания COVID-19 самым грозным является одышка в сочетании с другими симптомами, согласен кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности отметил:

«Появление одышки свидетельствует о поражении легочной паренхимы и отражает развивающуюся вследствие этого дыхательную недостаточность. Насыщение крови кислородом уменьшается, и организм пытается компенсировать это увеличением числа дыхательных движений за счет усиленной работы дыхательной мускулатуры.

Значительная одышка, не обеспечивая должного насыщения крови кислородом, приводит к непрерывной и тяжелой работе дыхательной мускулатуры, к изнурению организма. В подобных случаях положение может спасти своевременный перевод пациента на инвазивную ИВЛ».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее появление одышки к самым грозным проявлениям коронавируса причислила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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