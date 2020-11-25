Тбилиси, , 10:17 — REGNUM В Тбилиси довольно распространены случаи захвата муниципальных земель и незаконного строительства, что недопустимо. Такое заявление, как сообщает пресс-служба администрации грузинской столицы, 25 ноября сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе на совещании.

«В столице много случаев незаконного захвата муниципальных и государственных земель, что категорически недопустимо, и мы не допустим этого ни при каких обстоятельствах. Это стало систематическим, и у нас много таких случаев», — сказал Каладзе.

Он отметил, что от владельцев ряда незаконных построек уже потребовали снести эти сооружения, а если этого не сделано до сих пор, то их снос должна обеспечить городская администрация.

Стоит отметить, что в сентября во время демонтажа четырех незаконных построек в Тбилиси местные жители вышли на акцию протеста. Одного из тех, кто наиболее активно мешал сносу, задержали сотрудники полиции.