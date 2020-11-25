Симферополь, , 09:55 — REGNUM Летальность среди пациентов с подтверждённым коронавирусом растёт в Республике Крым. Об этом 25 ноября на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

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За неделю в регионе зафиксировано 36 летальных исходов, за ноябрь по сравнению с октябрём летальность среди пациентов с коронавирусом выросла в полтора раза. Рост темпом наметился среди пациентов возрастной группы от 50 до 64 лет.

«77% всех летальных случаев — лица, которые обратились за медпомощью официально позже второго дня», — добавила Пеньковская.

Глава управления Роспотребнадзора также отметила, что в 69% летальных случаев пациенты имели патологии сердечно-сосудистой системы, а вот в 14% случаях — не имели вообще никаких сопутствующих заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе на 25 ноября подтверждено 14 237 случаев заражения, выздоровели 10 212 человек, 252 человека скончались.