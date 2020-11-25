Уфа, , 09:55 — REGNUM 135 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба главы республики.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 13 581 случаев заражения этой инфекцией. При этом 11 716 человек справились с ней, в том числе 98 человек в минувшие 24 часа.

Отмечается, что лечение в больницах проходят 393 пациента, а 1496 человек лечатся на дому.

Согласно данным на 24 ноября в регионе 36 пациентов с COVID-19 находились в тяжёлом состоянии, а 13 пациентов были подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки медики выявили 411 случаев внебольничной пневмонии, а 416 пациентов справились с ней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по состоянию на 24 ноября в Башкирии за сутки было выявлено 128 случаев заражения коронавирусом.

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