Монреаль, Канада, , 09:49 — REGNUM На официальном YouTube-канале компании Ubisoft 24 ноября вышел анимационный трейлер игры Immortals Fenyx Rising. В нём главная героиня Феникс сражается с различными противниками.

В коротком ролике показано, как героиня игры сражается с минотавром, циклопом, химерой и гидрой. При этом в бою она использует разнообразное оружие: топор, лук, щит и собственные кулаки.

Напомним, релиз Immortals Fenyx Rising состоится 3 декабря 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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