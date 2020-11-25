Москва, , 09:48 — REGNUM Более 3,5 млрд рублей направят на ввод в эксплуатацию нового зимовочного комплекса в Антарктиде на станции «Восток». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выделенные средства позволят провести транспортировку сооружения по Антарктиде, обеспечить монтаж и пусконаладочные работы.

Работы над созданием зимовочного комплекса завершили в августе 2020 года. Объект состоит из 133 модулей различного назначения с общей площадью 1900 кв. метров. Зимовочный комплекс рассчитан на проживание 35 человек в сезонный период и 15 человек — в зимовочный.

Также правительство направит 74 млн рублей на оборудование для станции «Мирный», где произошёл пожар.