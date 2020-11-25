Петрозаводск, , 09:52 — REGNUM В Республике Карелия на протяжении семи последних дней ежедневно регистрируются летальные исходы от COVID-19. За прошедшие сутки в регионе подтверждено еще три смерти. Об этом 25 ноября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска 1954 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончались житель Петрозаводска 1927 года рождения и петрозаводчанка 1935 года рождения.

«Также подтвержден один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончался мужчина 1942 года рождения, тест на COVID-19 у него был отрицательным, — отметил он. — Во всех четырех случаях на течение болезни повлияли хронические заболевания».

Таким образом, с начала пандемии в Карелии умерли 92 человека. Смертность от COVID-19 в республике на сегодня составляет 15,0 случая на 100 тысяч населения, а среднероссийский показатель — 25,2 случая на 100 тысяч населения.

Также в республике продолжает выявляется большое количество инфицированных — 351 человек за прошедшие сутки, что на 11 человек меньше, чем днем ранее. Среди новых инфицированных 20 детей, а у 340 человек уже есть признаки заболевания.

Наибольшее число зараженных выявлено в Петрозаводске (205), Костомукше (57), Кондопожском (38) и в Сегежском (11) районах.

«В стационарах находятся 715 человек, из них в состоянии средней тяжести — 642 (+72 за сутки), тяжелых — 64, на ИВЛ — девять», — пояснил глава республики.

Таким образом с начала пандемии в Карелии заразились коронавирусом 13 498 человек, из них выздоровел 7131 человек, в том числе 303 человека выписаны за минувшие сутки.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля 2020 года госпитализированы 2467 человек, в том числе 44 человека за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 92 человек умерли от пневмонии.

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