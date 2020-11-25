Симферополь, , 09:47 — REGNUM Заболеваемость пневмонией в Республике Крым в целом вышла на плато, хотя в отдельных районах регистрируется существенный рост заболеваемости. Об этом 25 ноября на заседании регионального оперштаба сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

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По данным, приведенным главой Крыма Сергеем Аксёновым в начале совещания, за последнюю неделю в республике подтверждено 1490 новых случаев заражения коронавирусом, 1612 случаев внебольничной пневмонии. По словам Пеньковской, незначительный рост наблюдается по ОРВИ — эпидпорог превышен на 4% по Крыму и на 37% по Симферополю.

«В целом уровень заболеваемости пневмониями находится на плато, это 1612−1615 случаев, но ситуация в регионах неоднозначная», — отметила Пеньковская, добавив, что рост заболеваемости регистрируется в Джанкойском районе, в Красноперекопске, в Раздольненском и Советском районах.

Удельный вес ковидных пневмоний в структуре заболеваемости вырос за две недели с 19% до 32%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за период пандемии в регионе подтверждено 14 237 случаев заражения, выздоровели 10 212 человек, 252 человека скончались.

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