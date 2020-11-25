Киев, , 09:49 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 13 882 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 25 ноября пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки госпитализированы 1818 человек, 229 пациентов скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19.

Наибольшее число заражений зафиксировано в Днепропетровской и Запорожской областях — 1255 и 1086 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявлено 661 858 случаев заражения коронавирусом, из них 11 492 завершились гибелью пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальной академии наук Украины спрогнозировали, что к концу 2020 года число заражений SARS-CoV-2 в стране может превысить 1 млн случаев.

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