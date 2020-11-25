Екатеринбург, , 09:46 — REGNUM В центре Екатеринбурга приступили к возведению новогодней ели на площади 1905 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

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Традиционная конусовидная ёлка появится к 28 декабря 2020 года. Её оборудуют подсветкой.

«Вплоть до 17 января 2021 года ежедневно с 10:00 до 23:00 здесь запланированы праздничные мероприятия», — сообщили в мэрии.

Отметим, ранее чиновники уточняли, что массовых мероприятий на площади не будет из-за ограничений по COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, также в центре города начались работы по возведению ледового городка.

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