Самара, , 09:45 — REGNUM Центр управления регионом начал работу в Самарской области. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, основной его задачей является эффективное и быстрое решение проблем за счет упрощения процесса коммуникации местных жителей с органами власти. В центре будут вести мониторинг и обработку всех сообщений и обращений граждан, размещаемых в открытых источниках в сети Интернет.

Сообщается, что базовой платформой для центра стала система «Инцидент Менеджмент».

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