Грозный, , 09:39 — REGNUM Два субъекта Северо-Кавказского федерального округа стали лидерами по наименьшим темпам прироста числа зарегистрированных преступлений. Этот показатель в Чечне снизился на 18,8%, в Северной Осетии — на 17,5%. Такие данные приводит по итогам десяти месяцев 2020 года ТАСС.

Согласно статистическим данным МВД России, регионом-лидером по приросту числа преступлений стала Адыгея, в которой это показатель составил ниже прошлогоднего на 13,9%.

Антилидерами оказались Севастополь, Санкт-Петербург и Ленинградская область, в которых зафиксированы темпы роста на 44,3%, 24,9% и 13,1% соответственно.

По данным МВД, всего в 2020 году в России было совершено 1,7 млн преступлений. Это показатель на 1,1% выше, чем в тот же период времени в 2019 году. Рост числа преступлений отмечен в 52 субъектах РФ, снижение показали 33 региона.