Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:38 — REGNUM Десятки жителей Новокузнецка вновь собрались у здания администрации. Ещё около 20 активистов находятся в самом здании — они ночевали в большом зале мэрии. Люди уже нескольких дней требуют отмены транспортной реформы.

«Сначала к людям вышел Павел Камбалин, начальник аппарата, и заявил, что пришедших не пустят в здание мэрии, так как сегодня не планируется совещания по транспорту. Он также подтвердил, что глава сейчас находится в здании, но выйти к людям не может, так как решает транспортные вопросы, — сообщает с места корреспондент издания «ВашГород.ру». — Люди решили напрямую обратиться к Сергею Кузнецову, позвонив ему на личным номер. Он взял трубку и пообещал спуститься через 15 минут».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 ноября жители и перевозчики Новокузнецка, недовольные транспортной реформой, собрались в администрации города и требовали вернуть старые маршруты и возможность перевозить пассажиров автобусами ПАЗ.

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