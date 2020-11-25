Сухум, , 09:39 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках защиты населения от коронавируса продлил действие карантинных ограничений в стране до 12 января 2021 года. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте главы республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

Согласно документу, в стране временно запрещена работа дошкольных и образовательных учреждений и проведение массовых праздничных и других мероприятий в помещениях. Кроме того, приостановлена работа учреждений культуры, всех кружков, а также развлекательных и различных спортивных заведений.

В распоряжении предписывается жителям Абхазии носить в общественных местах защитные маски. Предприятиям надлежит освободить от трудовых обязанностей с сохранением зарплаты лиц старше 60 лет и тех, у кого есть дети дошкольного возраста или учащиеся в школе до четвертого класса включительно.

Напомним, по последним данным, в Абхазии выявили 5380 носителей коронавируса, из них победили инфекцию 3616 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии за сутки выявили более 60 носителей коронавируса