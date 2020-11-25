Симферополь, , 09:37 — REGNUM На территории Республики Крым за минувшие сутки подтвердили 225 случаев заражения коронавирусом, сообщил на странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов. Накануне сообщалось о 184 новых случаях заражения.

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»За 24 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 169 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил Аксёнов.

За сутки лабораториями Крыма на коронавирус обследованы 3635 человек. Всего за период пандемии в регионе подтверждено 14 237 случаев заражения, выздоровели 10 212 человек, 252 человека скончались.