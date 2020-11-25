Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Игра Microsoft Flight Simulator получила обновление, посвящённое Соединённым Штатам Америки. Об этом сообщалось 24 ноября на странице проекта в Steam.

Разработчики сделали игровую карту США более детальной и проработанной: улучшили графику, изменили внешний вид 48 аэропортов и добавили около 50 достопримечательностей. Сообщается, что обновление будет бесплатно доступно всем обладателям оригинальной игры.

Стоит отметить, что Microsoft Flight Simulator уже получала подобное обновление несколькими месяцами ранее. Оно было посвящено Японии.

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