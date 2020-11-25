Горно-Алтайск, , 09:33 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев за весь период эпидемии достигло 10 766, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Шебалинского, Улаганского и других районов. В числе заразившихся шесть детей.

«В 54 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у восьми человек — симптомы пневмонии», — добавили в оперштабе.

Тем временем выписаны из больниц с выздоровлением за сутки 62 пациента, а всего к настоящему времени излечились 8547 человек.

Напомним, за минувшие сутки также зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, скончались 47-летний житель Кош-Агачского района и 79-летний житель Майминского района.

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