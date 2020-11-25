Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM Наступивший день порадует петербуржцев частично солнечной погодой, что является редкостью для зимнего сезона в Северной столице. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, 25 ноября на синоптическую ситуацию в Петербурге окажет влияние небольшой, промежуточный гребень антициклона.

Здание Адмиралтейства в лучах солнца Дарья Драй © ИА REGNUM

«Его стараниями при облачной с прояснениями погоде обойдётся без осадков», — отметил он.

Температура воздуха в городе на Неве в течение дня будет колебаться в районе 0… +2 градуса, по Ленинградской области −2… +3 градуса. Ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

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