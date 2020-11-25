Москва, , 09:33 — REGNUM Правительство Москвы запустило телеграм-канал, в котором публикует актуальные вакансии. Об этом 25 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Канал называется «Работа в правительстве Москвы», его ведут рекрутеры центра подбора персонала мэрии. Помимо вакансий, в нём рассказывается о городских проектах, а также даются советы HR-экспертов.

«Если кандидат откликнулся на вакансию, но по какой-то причине не подошел на конкретную должность, профессиональные рекрутеры, оценив его опыт и компетенции, могут предложить другую вакансию из имеющихся», — приводятся в информации слова директора центра подбора персонала Наиля Дмитриева.