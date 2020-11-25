Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM За истекшие сутки тестирование на коронавирус в Петербурге прошли 32 994 человека. Такие данные телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили 25 ноября в городском оперативном штабе по борьбе с пандемией.

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Новый показатель на 689 человек меньше, чем было протестировано сутками ранее. Напомним, пиковые уровни тестирования в Петербурге превышали 40 тыс. анализов в сутки.

Под наблюдением медиков на 25 ноября находятся 2753 человека (это число снизилось за сутки более чем на 200 человек). Из них 66 человек размещены в обсерваторе, остальные — на самоизоляции, а также контактные лица.

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Напомним, за 23 ноября в Санкт-Петербурге было зафиксировано 3179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это «рекордный» показатель для города, он впервые превысил 3 тыс. в сутки. Данные за 24 ноября станут известны позже.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 104 043 случая заражения. От COVID-19 скончались 5053 человека. Выздоровели 60 116 человек.

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