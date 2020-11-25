Хабаровск, , 09:33 — REGNUM В Хабаровском крае с начала года на свет появились более 12 тыс. детей — больше половины новорожденных — мальчики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Мальчиков чаще всего называли Артёмами, а девочек — Софиями.

Только в октябре в Хабаровском крае родились 1305 детей, что всего на 19 меньше, чем в октябре 2019 года.

На протяжении нескольких лет лидером в рейтинге мужских имён остается Артём. В 2020 году родители так назвали 319 сыновей. Также среди самых популярных мужских имён: Александр, Михаил, Максим, Иван, Дмитрий, Матвей, Кирилл.

Софией нарекли 271 девочку. В семёрку самых популярных женских имён вошли Мария, Алиса, Анна, Виктория, Полина, Милана, Ева.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев в Приморье родились 13 376 детей. Край вошёл в тройку лидеров, показавших максимальный прирост рождаемости в сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.