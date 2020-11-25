Киев, , 09:13 — REGNUM Компания «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед», входящая в группу компаний Coca-Cola, не поставляла свою продукцию на рынок Израиля. Об этом заявил официальный представитель компании Андрей Бублык, сообщило 24 ноября информационное агентство «Украинские новости».

«Мы никогда не поставляли нашу продукцию в эту страну (Израиль — ИА REGNUM)», — сказал он.

Бублык добавил, что продукция завода Coca-Cola, расположенного в Киевской области, полностью соответствует украинскому законодательству и мировым стандартам.

Напомним, ранее стало известно, что одна из крупнейших торговых сетей Израиля «Рами Леви» решила отказаться от кока-колы украинского производства из-за её низкого качества.

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